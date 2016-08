Joan Antoni Léon, nou secretari d'Estat de Salut

És advocat i ha treballat com a jurista per al Govern ens diversos ministeris

El ministre Carles Àlvarez ha presentat davant de Govern l’equip directiu de la cartera de Salut que encapçala ell mateix i el nou secretari d’Estat de Salut, Joan Léon, del qual s’ha aprovat el seu nomenament durant la sessió del Consell d’avui. León, advocat de formació, ha treballat com a jurista per al Govern des del 2006 en diferents ministeris com són Interior, Afers Exteriors i Turisme i Comerç, actualment ocupava el càrrec de coordinador de Salut.



L’equip directiu el completen Cristina Santarrossa, com a assessora tècnica i la doctora Odile Sarroca, que ocuparà les funcions de coordinadora de recursos sanitaris.



Cristina Santarrosa és farmacèutica de formació, treballa al Ministeri de Salut des de l’any 2013 com a assessora tècnica. Odile Sarroca és metge internista a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell des de l’any 2004.



Nou director adjunt de Gestió i Atenció al Contribuent



Govern també ha aprovat el decret pel qual es fa públic el nomenament de Carles Ferreira, com a director adjunt de Gestió i Atenció al Contribuent, càrrec que ocupava, Raül Bartolí, a comptar l’1 d’octubre del 2016.



Carles Ferreira és diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya. Fins l’actualitat ha ocupat el càrrec d‘inspector de tributs, càrrec assolit mitjançant promoció interna l'1 de gener del 2015. Ferreira s'incorporà a l'Administració l'any 2001 com a agent de la Duana Andorrana, promocionant a cap de brigada del mateix cos el 2007. Posteriorment, ha exercit com a responsable del Servei de Lluita contra el Frau, del Servei de Recursos Humans i del Servei d'Inspecció Tributària del Cos Especial de Duana.



El ministre Jordi Cinca ha explicat en roda de premsa que Raül Bartolí passarà a coordinar els treballs per a la creació de la futura Agència Tributària Única, un dels projectes estratègics del Ministeri de Finances per a aquesta legislatura.

