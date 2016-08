Afegirà les presumptes coaccions a l’entorn de BPA a la comissió d’investigació sobre altres possibles accions il·legals de la policia

El PSOE va entrar ahir una pregunta parlamentària al Congrés dels Diputats per demanar al govern del Partit Popular si, des del ministeri de l’Interior, ha obert “alguna investigació” en referència a les presumptes pressions als màxims dirigents de BPA. Les coaccions haurien estat realitzades per alts comandaments de la policia espanyola per tal que facilitessin informació bancària de la família Pujol i d’altres polítics independentistes catalans, sota l’amenaça que si no, el banc cauria.

La petició, entrada a tràmit pel diputat socialista Antonio Trevín, vol saber els moviments d’Interior “per conèixer tots els extrems de la denúncia realitzada per l‘expresident

#1 Gil

(31/08/16 08:24)