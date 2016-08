La policia deté un resident de 35 anys per agredir la parella a la parròquia d'Escaldes

La policia va informar ahir de la detenció d’un resident portuguès de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. L’ar­rest es va produir el passat dia 22 d’agost quan faltaven deu minuts per a dos quarts de dues de la matinada a Escaldes-Engordany, després que una patrulla es desplacés fins al domicili responent a un requeriment per agressió conjugal. Amb tot, des del cos de seguretat no es van donar més detalls sobre el cas.

Aquesta és una de les sis detencions que la policia va fer públiques ahir en el balanç setmanal. A banda