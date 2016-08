La CASS defensa el seu paper en les retencions de les pensions

La parapública va posar-se en contacte amb l'INSS quan es va assabentar que encara es retenia el 8% al pensionistes que viuen a Andorra malgrat el CDI

Espanya reté el 8 per cent als pensionistes malgrat el CDI El conveni estableix que la retenció s'ha de fer només on el pensionista té la residència. Fernando Galindo

Actualitzada 30/08/2016 a les 17:49

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha defensat el seu paper en relació a la retenció de l’impost sobre la renda dels pensionistes espanyols residents a Andorra. Aquests pensionistes encara pateixen una retenció del 8% com a mínim, en la retribució que reben mensualment de la seguretat social veïna, tot i que des del febrer passat està en vigor el conveni de no doble imposició (CDI) entre Andorra i Espanya. L'organisme ha emès un comunicat on informa dels passos i tràmits que ha realitzat fins el moment i explica el protocol d’actuació que s’ha posat en marxa de manera específica en relació a aquest tema "per tal d’ajudar els pensionistes".



En el comunicat, la parapública exposa que quan al mes de juny alguns pensionistes espanyols van informar l'entitat que encara continuaven essent tributats del 8% en concepte d’IRPF. Arran d'això, la CASS va demanar, en aquell moment, al seu homòleg espanyol, l'Instituto Nacional Seguridad Social (INSS), per què no s’aplicava el CDI,. La resposta que va rebre va ser que "el seu protocol d’actuació era diferent". L’Instituto Nacional de la Seguretat Social espanyola (INSS) sol·licita que cada pensionista a l’estranger aporti un certificat de residencia fiscal a Andorra, per no retenir-li l’impost de la renta de residents espanyols.



En assabentar-se d’aquest protocol i del certificat que demana l’INSS, la CASS es va posar a disposició dels pensionistes espanyols per esdevenir intermediari entre el pensionista i l’INSS, i transmetre el certificat de residencia i així ajudar el pensionista en aquest tràmit que demana l’INSS, segons informa la parapública.



La parapública també explica que no es va enviar una notificació personal als pensionistes que cobren d’Espanya i resideixen a Andorra amb les disposicions del conveni de no doble imposició perquè no té un "coneixement exhaustiu" de la identitat dels residents que es troben en aquesta situació.



La CASS també subratlla que realitza una tasca d’intermediació per ajudar al pensionista, i que un cop seguit el protocol marcat per Espanya, és responsabilitat exclusiva de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social espanyola (INSS) deixar de realitzar i aplicar aquesta retenció.