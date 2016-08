Un detingut per maltractament en l'àmbit domèstic

És una de les sis detencions que ha fet la policia durant la setmana

Un resident portuguès de 35 anys va ser detingut el passat dilluns com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Una patrulla va ser requerida després que es produís una agressió conjugal en el domicili particular passada la mitjanit, que va acabar amb la detenció de l'home.



La seva va ser una de les sis detencions que es van produir al llarg de la setmana passada, de les quals quatre van ser per delictes contra la seguretat del trànsit. Un andorrà de 43 anys va ser aturat en un control rutinari i va donar 2,18 g/l en el control d'alcoholèmia durant la matinada de diumenge. També un andorrà de 20 anys, amb una taxa de 1,55 g/l, va ser detingut el diumenge a les 8h del matí després de tenir un accident de danys materials.



Dos andorrans més, de 23 i 19 anys, amb una taxa de 2,01 g/l i de 1,72 g/l, respectivament, van ser detinguts en ser controlats per cometre una infracció al codi de circulació les matinades de dimarts i dissabte.



Finalment, a la frontera franco-andorrana, un no resident francès de 25 anys que accedia al Principat en un turisme particular va ser detingut el dissabte a les 11:45 hores en possessió de 2,4 grams de MDMA.