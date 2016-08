El servei de teleatenció domiciliària ha arribat aquest any a la xifra rècord de 300 usuaris. Els que fa més anys que en gaudeixen destaquen que viuen molt més tranquils, perquè per qualsevol cosa que els passa poden demanar ajuda encara que estiguin sols.

La meva vida va fer un canvi. No podria estar-ne sense”. Contundent es mostra la Dolors a l’hora de valorar el servei de teleatenció domiciliària de la Creu Roja del qual n’és usuària “des de fa molts anys”. Va amb cadira de rodes i té problemes de mobilitat. Però viu sola, així que “porto l’aparell penjat al coll nit i dia. No me’l trec mai”. Explica que l’ha hagut d’utilitzar “moltes vegades, perquè he caigut o perquè com que no em puc moure, si fa gaire hores que estic al sofà i el meu fill no pot venir, truco i