L’accionista majoritari de BPA Higini Cierco va assegurar davant la batlle Canòlic Mingorance que si ni ell ni l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, havien posat en coneixement de les autoritats judicials les amenaces de què suposadament van ser objectes per part d’autoritats espanyoles va ser “per por”. Així es pot escoltar en la declaració que va fer a la Batllia i a la qual ha tingut accés el Diari. “Per què no ho denunciem? Per por. Jo tinc dues filles, quatre nebots, un germà, una mare gran i res més. Tinc molts negocis a Andorra i a Espanya