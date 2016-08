Els domicilis afectats són sis i els furts es van dur a terme entre el 31 de juliol i el 12 d’agost

La policia investiga una onada de robatoris que ha afectat aquest estiu sis domicilis particulars de les parròquies de la Massana i Andorra la Vella. El treball policíac s’està duent a terme amb la màxima discreció i n’han transcendit pocs detalls. Ara per ara, segons van indicar fonts properes al cas, no s’hauria identificat cap dels presumptes autors. De fet, tampoc s’ha pogut concloure si existeix relació entre totes les sostraccions i, per tant, si l’autor o autors són les mateixes persones. De fet, el modus operandi dels lladres, per exemple per aconseguir accedir als domicilis particulars, no seria el

