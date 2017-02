“Els nens saben més com va un ordinador que el seu cos”

Educant en hàbits saludables 42 anys, de Tenerife. Va venir l’any 94 al Principat buscant la neu i s’hi va quedar. En un centre d’Escaldes, fa d’educador físic per a adults, nens i alguns discapacitats.

Per què educador físic i no entrenador personal?

Jo el que faig és un vessant molt més saludable, jo et vull educar perquè el teu hàbit sigui saludable. La gent em diu, “em vull aprimar”, i jo els dic que aquí el que faig és cuidar-los, i si es cuiden, una de les conseqüències és aprimar-se. No treballaré perquè s’aprimin, perquè no té un fi, s’aprimaran i marxaran. Si agafen un bon hàbit, una rutina, això farà que estiguin sans i s’aprimin.



Tothom necessitaria un educador físic?

Sí, tothom necessita educació física. A l’escola es fan blocs esportius, educació esportiva, però no física.