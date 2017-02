“Som un país de neu, la gent se n'ha de conscienciar”

Operari del comú d’Andorra la Vella. Els darrers dies ha tingut molta feina per deixar a punt els carrers del nucli antic, Santa Coloma i el Parc Central. Una tasca molt sacrificada però poc reconeguda.

Què el va portar a fer aquesta feina?

Primer, quan vaig entrar al comú portava la moto succionadora per recollir excrements de gossos. Després va sortir un edicte d’operari de la xarxa de clavegueres, m’hi vaig presentar i soc aquí.



Quines tasques fa?

Nosaltres fem de tot durant tot l’any i a l’hivern fem un pla especial per a la treta de neu. Cadascú té un sector en què treballa.



Quin és el seu sector?

El nucli antic, els accessos al Parc Central i Santa Coloma. Quan comencem en un sector tardem tres o quatre hores per fer tot el recor­regut.



Com es distribueixen?

Tenim tres