“Em van dir que als 40 seria cec i m'hi veig millor que mai”

Entrenament mental per aconseguir canvis i assolir objectius. 52 anys, d’Atapuerca (Burgos). Medalla d’or del Campionat del Món de Karate. Farà una xerrada sobre gestió de l’estrès divendres a Encamp (Hotel Guillem, 20 h).

Actualitzada 25/01/2017 a les 06:51

Vostè és mestre en arts marcials. Què té a veure això amb gestionar l’estrès?

Vaig guanyar la medalla d’or del Campionat del Món a Tòquio amb 31 anys però vaig haver de retirar-me per un problema de vista. Llavors em vaig dedicar a fer classes d’educació física i em vaig passar al coaching.



La seva carrera va fer un gir.

Un gir més mental. Em vaig adonar que el que diferencia un campió d’un que no ho és no és res físic, sinó la ment. Vaig començar a treballar l’entrenament mental.



Formant campions?

Vaig entrenar la Marifé Conde, nou vegades campiona d’Espa-nya, sis d’Europa i tres del món. I molts altres, he format més de 40 campions del món.



I el secret diu que és a la ment.

En la motivació. Buscar motius per a l’acció. Busco a l’interior de cada persona quin és el seu talent, la seva capacitat i utilitzo diferents tècniques mentals.



Quines són aquestes tècniques?

Doncs utilitzo el mètode Silva, la programació neolingüística, per ajudar les persones a treure la millor versió de si mateixes.



I com es fa això?

A través de l’entrenament mental, que és el més important. Conec gent que no té unes qualitats físiques molt àmplies però amb la perseverança han aconseguit resultats increïbles.



Al final tot depèn d’un mateix.

Sí, i tu mateix pots ser el teu propi sabotejador. Et fas la traveta perquè no et sents mereixedor d’alguna cosa. Ajudo a trobar aquesta part interior que et saboteja.



Per què ens sabotegem?

El factor comú en el 80% de les persones és que no s’estimen. Els nostres pitjors enemics som nosaltres mateixos.



I això es pot capgirar?

I tant, tot ésser humà pot ser l’escultor del seu propi cervell. Científics de Harvard han demostrat que pensant de manera més positiva pots aconseguir remodelar físicament el teu propi cervell.



Vostè pot provar tot això que diu?

Jo tenia una miopia bastant gran. Els metges em deien que als 40 anys ja seria cec. En tinc 52 i m’hi veig millor que mai. Tenia el 75% de la visió i ara tinc el 95%. Els miracles existeixen i els fem realitat nosaltres mateixos.



I això amb el poder de la ment. Costa de creure, sincerament.

Amb entrenament mental ho pots aconseguir. El treball físic és important, però el mental de creure que pots, la motivació, és imprescindible. Pensa que pots i podràs.



Digui’m una manera d’aconseguir-ho.

Quan et ve un pensament negatiu substitueix-lo per un de positiu. Si el que pensem és tot negatiu els automatismes seran negatius, si la teva forma de pensar, de parlar i de sentir és positiva filtraràs pensaments positius. Cal tallar amb el patró de pensament negatiu.