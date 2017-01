“A Tonga ens diem tots germans i germanes”

23 anys. Originari de Tonga, una illa d’Oceania enmig del Pacífic Va arribar a principi d’aquesta temporada al VPC Andorra, on gaudeix de la seva primera experiència al rugbi europeu.

Com un jugador de Tonga arriba a un petit país d’Europa?

Quan tenia 20 anys vaig anar des de Nova Zelanda fins a França a fer una prova per a un equip. Em vaig lesionar, no em van agafar i em vaig posar a buscar un equip, però va ser difícil trobar-ne un a l’època perquè era a mitjan temporada. Vaig començar a trucar a jugadors i amics que em poguessin ajudar a trobar un club i un d’ells va parlar amb Dani Raya, que em va portar a Andorra.



I com va anar a parar a Nova Zelanda?

Jo vaig créixer a Tonga i quan tenia 13 anys amb la meva família ens hi vam mudar per buscar una vida millor. Vaig començar a jugar al rugbi allà.



Hi ha moltes diferències entre Tonga i Andorra?

Sí, l’estil de la vida en una illa és molt diferent al d’aquí.



Com és Tonga?

És un lloc calorós i la gent és lliure i amigable, comparada amb altres països. Ens diem tots germans i germanes i hi ha molt de respecte.



Com es troba a Andorra?

Estic molt content de ser a Europa i intento fer el millor cada dia.



Què és el que troba més a faltar de la seva illa?

Els meus amics i la família, sobretot. També el menjar.



No li agrada el menjar d’aquí?

Sí que m’agrada, però aquí menjo pizza i coses així. A l’illa, carn i verdures. Però d’aquí vaig provar les mandonguilles i em van agradar molt.



Costa adaptar-se sense saber l’idioma?

M’encantaria fer classes per aprendre castellà o català, però estic molt ocupat i no tinc el temps que m’agradaria.



Què més fa a part de rugbi?

Treballo al restaurant del president del club.



Com veu l’equip de moment aquesta temporada?

Necessitem que tothom vagi en una sola direcció, com un equip. Treballem dur però si volem obtenir millors resultats necessitem que tothom faci un pas endavant per anar un nivell més enllà.



El nivell de rugbi és més alt a Tonga?

Està bé. No treballem la part física i simplement juguem, però tot i això molts jugadors de Tonga marxem per jugar a fora i estem orgullosos de ser tongalesos.



Què vol aconseguir com a jugador de rugbi?

He vingut a Europa per jugar un bon rugbi i gaudir. Quan era a Nova Zelanda vaig treballar molt, i quan vaig venir aquí només volia jugar a rugbi i no treballar. Ara suposo que ho faré però no m’importa. Espero que un dia pugui relaxar-me i centrar-me només en el rugbi.



Es veu gaires anys jugant a aquí?

M’encanta Andorra. És la meva primera experiència a Europa i està sent bona, però no sé on seré al futur. Només he de donar el millor i ja veurem on acabaré.