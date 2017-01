“Les dietes saludables tenen un públic femení en el 98%”

Menjar sa la va curar. 29 anys, d’Encamp, cuinera. Fa quatre mesos que va obrir el restaurant Veggie’s world del car­rer Maria Pla de la capital. Afirma que la dieta verda li va canviar la vida.

Any nou, dieta nova?

Sí, per descomptat. Hauríem de menjar una mica més sa almenys durant aquests primers dies de l’any.



La gent cada cop es cuida més?

I tant. La gent cada dia té més ganes de provar coses noves i saludables, sobretot les dones. És un públic femení gairebé en el 98%.



Els homes no es cuiden?

Sembla que les dones tenim més ganes de cuidar-nos, som més conscients de tot això. Els homes en general no tant.



Sembla que les dietes vegetarianes s’han posat de moda.

Molt. A més la gent sembla que cada vegada té més consciència del patiment i l’explotació dels animals. I cada vegada s’adonen que la salut ve de la fruita i la verdura.



El verd ens ajuda a no emmalaltir?

I tant. Millora en tot. Jo per exemple no em constipo mai i és gràcies a l’alimentació i a l’esport.



Perquè només menja verdura?

I els sucs verds. És pura vida, una injecció de vitamina a la sang.



Recomanable ara que hi ha epidèmia de grip...

I tant! Cada matí un suc i no agafaràs grip, prepares el cos per combatre els virus.



Menjar carn no és bo?

Per descomptat que ho és. Sempre que consumeixis un tipus de carn de qualitat. Jo sempre compro el pollastre de granja o intento menjar un pernil bo.



És a dir, que no és vegetariana!

No, i crec que és per culpa del pernil ibèric [riu]. Sóc flexiteriana. Menjo una mica de carn.



I com és que va obrir un restaurant vegetarià?

Portava 10 anys treballant al món de la fruita i la verdura amb els meus pares, que són fruiters. He muntat el restaurant perquè ells fa més de 25 anys que es dediquen a la fruita i la van a buscar directament als pagesos. A més, arran d’unes intoleràncies que em van sortir vaig començar a menjar sa. Fa 4 anys pesava 30 quilos més. Menjar m’ha curat.



Però va haver d’aprendre a cuinar, que no és fàcil.

Sí, però m’agrada. La meva mare cuina molt bé i sempre m’he buscat molt la vida. Si t’agrada menjar aprens a cuinar.



I per què restaurant vegetarià i no vegà?

Ho respecto molt, però el marge de maniobra et queda molt petit en un restaurant. A mi m’agrada treballar amb formatges, fer truites, pa de pessic amb ou...



És difícil ser vegetarià aquí?

Hi ha poques ofertes gastronòmiques. Només hi ha el nostre restaurant i un vegà a Escaldes. És molt complicat, però a poc a poc.