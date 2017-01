“Els ritus previs a cap d'any són molt antics i pagans”

L’associació té la missió de difondre la cultura eslava. Kuznetsova parla sobre les tradicions que envolten la setmana prèvia al 14 de gener, l’últim dia de l’any per als russos, que segueixen el calendari gregorià.

Com se celebra l’any nou a Rússia?

El més tradicional és deixar l’arbre de Nadal fins al dia 14 de gener, l’últim dia de l’any per a nosaltres, que comptem seguint el calendari gregorià. Comencem a decorar l’avet entre el 25 i el 27 i durant l’última setmana de l’any realitzem tota mena de rituals.



Com per exemple?

Moltes noies que tenen parella volen saber si es casaran i posen dues espelmes al costat del mirall. Es passen la nit mirant pel mirall al llarg de tota la setmana i així llegeixen quin futur els espera. També hi ha un altre ritu molt