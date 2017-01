“El primer dia vaig dir Ignasi Peñarroya i no Joan!”

La veu de l’equip al pavelló 39 anys. És la segona temporada que a través del micròfon anima la ‘Bombonera’, fins i tot quan els resultats no acompanyen gens el MoraBanc Andorra.

Amb la ratxa de victòries que porta l’equip, l’hi posen fàcil això d’animar.

Sí, la veritat és que és molt més fàcil aconseguir que el públic animi quan les coses van bé que no quan van malament. La feina aquest any està sent molt més fàcil que l’any passat.



És difícil implicar la gent?

Depèn. Si les coses no van tan bé el públic de la Bombonera em dona la sensació que és bastant fred, però suposo que és perquè s’ho agafen molt a la valenta.



Com va acabar fent d’‘speaker’? Ja ho havia fet abans?

Speaker d’un acte esportiu amb tanta gent