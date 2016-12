“Cada follet té la seva màgia, nosaltres som treballadors”

Solans explica l’origen dels menairons. També anomenat 70, fa mes de 20 dies que recorre amb la seva colla els carrers d’Andorra la Vella amb la missió de salvar el Nadal.

Actualitzada 30/12/2016 a les 06:46

Què és un menairó?

Es tracta d’una espècie concreta de follet del bosc.



D’on provenen?

De les muntanyes dels Pirineus, tant d’Andorra com d’altres indrets de la zona.



On es troben?

Vivim a l’interior d’un pot d’agulles perquè som molt petits. Per invocar-nos ens han d’obrir el pot i donar-nos feina. Tan bon punt sortim del nostre hàbitat voltem neguitosos preguntant què hem de fer i què hem de dir, i no parem de repetir-ho fins que la persona que ens ha alliberat ens dona una ordre.



I quan això succeeix...

Estem molt contents perquè som molt treballadors. Has de pensar que cada follet té la seva màgia personal i nosaltres som treballadors. De fet, quan no tenim res a fer ens enfadem molt.



Què passa aleshores?

Ens tornem insuportables i ens barallem entre nosaltres. Abans, per exemple, quan algú venia i obria el pot, si no ens encomanava cap missió l’escanyàvem. Ara hem canviat una mica els nostres costums. De fet hi ha una dita popular que diu que quan algú fa diners molt ràpid és que té menairons. Imagina’t disposar d’un exèrcit de treballadors gratuïts que fan la feina per tu.



I si acaben la feina que els encomanen?

Normalment el propietari acaba esgotat de donar-nos ordres. Així, quan no pot més ens torna a guardar.



Quina missió els han encarregat ara?

Estem a Andorra la Vella per salvar el Nadal, perquè casualment un ésser malèfic ha creat una epidèmia de grip que ha fet desaparèixer els carters màgics. Així, hem obert una oficina davant de Pyrénées per a les cartes, altres recorrem els carrers explicant llegendes, i també ajudem en altres funcions. Per exemple, ajudem a la fàbrica de joguines. Pensa que l’ésser malèfic intenta sabotejar el Nadal cada dia.



Només surten per Nadal?

No. Sortim quan algú ens allibera. Som follets de tot l’any.



Quants són?

A la missió d’Andorra la Vella som deu. Però veritablement som moltíssims més.



Com es diuen?

Jo em dic 70. Tots els nostres noms són números i corresponen a l’any que vam néixer



Què és el millor de ser follet?

Som molt màgics i agradem molt els infants.



Què els diuen els nens?

Ens parlen poc, sobretot els que creuen en nosaltres. Ens perceben com quelcom molt màgic i senten molt respecte. Es queden fascinats i ens responen que sí a tot el que els preguntem.



A quin grup pertany?

El meu altre nom és Gabriel Solans i formo part de la companyia El Sidral. Des que ens van obrir el pot he fet més de 20 actuacions.