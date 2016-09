“Amb els bitcoins tu disposes dels diners i no una entitat”

És una moneda virtual que canvia els paràmetres de privacitat. El professor Herrera-Joancomartí parlarà avui sobre l’anonimat amb les transaccions de bitcoin en la 13a Conferència internacional sobre intel·ligència artificial

Què és un bitcoin?

És una moneda digital que no té el suport de cap autoritat central i que es manté només pels usuaris que la utilitzen amb uns diners Peer to Peer (P2P).



És segur si no hi ha un Estat o un banc que ho controli?

Són monedes que estan fetes amb bases de criptografia i el sistema és prou segur perquè encara que no hi hagi cap autoritat central funcioni.



Quants usuaris utilitzen aquesta moneda?

Això no se sap perquè és una moneda P2P i anònima. Per utilitzar els bitcoins el que tens és com un compte corrent del