El palau subterrani

Desplaçar-se en metro per Moscou no és tan sols la forma més eficient de recórrer les enormes distàncies de la ciutat –les 12 línies cobreixen un recorregut total de més de 300 quilòmetres–; també és viatjar per algunes de les creacions arquitectòniques més emblemàtiques dutes a terme a la capital russa durant el segle XX. El primer tram es va inaugurar el 1935, en ple apogeu de l’URSS com a potència mundial, i les autoritats soviètiques tenien molt clar que el metro moscovita havia de ser un autèntic palau del proletariat.

D’aquí el luxe dels materials emprats en moltes estacions. Proliferen