La natura en viu i en directe

Actualitzada 01/09/2016 a les 21:49

Tortuguero és un de la trentena de parcs nacionals de Costa Rica. El país centreamericà ha sabut impulsar una xarxa de zones protegides per posar en valor el seu patrimoni natural, que alhora ha esdevingut el seu principal reclam turístic. El nom de Tortuguero –situat al nord-est del país, a la costa del Carib– no té cap misteri. Si es diu d’aquesta manera és perquè és una gran àrea de fresa de tortugues marines i poder presenciar aquest espectacle de la natura és el gran pol d’atracció del parc. Però banyat pel mar, per rius, per canals, envoltat de vegetació, Tortuguero és habitat per moltes altres espècies que els guies de la zona ensenyen als visitants impressionats en multitud de tours per fer palès que si que Costa Rica és Pura Vida, dues paraules que són eslògan però també una forma habitual de saludar-se.



La fresa de les tortugues és, però, una de les activitats més encisadores, que es du a terme sota un control absolut. La platja està dividida en zones, i en grups limitats a una desena de persones acompanyats d’un guia, els visitants, quan ja s’ha fet de nit, tenen l’oportunitat de presenciar la grandesa del cicle vital: com l’animal posa els ous en el niu que ha excavat prèviament i com després el protegeix per desfer el camí i tornar al mar. Ni llanternes, ni càmeres de fotos. Únicament la llum làser del guia per no destorbar un moment d’absoluta intimitat. Tan absoluta que fins i tot qui ho presencia té la sensació de ser un intrús que no hauria d’estar allà. El traginar dels rèptils quedarà després dibuixat a la sor­ra de la platja, amb les marques d’un desplaçament que sí, fan a pas de tortuga. Els cartells adverteixen als que puguin tenir temptacions equivocades la il·legalitat de tocar els nius o els animals.



Qui visiti el país a l’estiu ha de tenir clar que arribarà en plena època de pluges i que en qualsevol moment li pot caure un xàfec considerable. Tortuguero està, a més, en una de les zones més humides i plujoses de Costa Rica, amb la qual cosa el visitant no pot oblidar mai l’impermeable a la motxilla. Però malgrat que no deixa de ser un inconvenient, la meteorologia també contribueix a la bellesa del paisatge.



RECOMANEM

Excursions. Múltiples recorreguts pels canals del parc en barques a motor, a rem o fent caiac permeten descobrir la riquesa de la seva fauna i topar-se, també, amb caimans.