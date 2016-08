La llavor de la República

Actualitzada 30/08/2016 a les 20:25

’Connell Street podria ser una artèria principal més d’una gran ciutat. Situada en ple centre de Dublín, s’estén des del riu Liffey fins a Parnell Street. Però O’Connell, llavors Sackville Street, va celebrar fa pocs mesos el centenari d’uns dels episodis més transcendentals del nacionalisme irlandès, l’Easter Rising, l’aixecament de Pasqua del 1916.



El 24 d’abril d’aquell any va tenir lloc la revolta armada contra l’ocupant britànic organitzada per set membres del consell militar de la Germandat Republicana Irlandesa, amb el suport d’uns 1.600 milicians a tot el país. Els fets a Dublín, llavors segona ciutat de l’Imperi, van ser vuit dies portada del New York Times.



Amb el suport militar d’Alemanya i mentre l’exèrcit britànic centrava els seus esforços a lluitar a les trinxeres franceses contra els teutons, els rebels van ocupar la General Post Office, central de cor­reus, des d’on un dels caps de la revolta, Patrick Pearse, va llegir la proclamació de la República. “Irlandesos i irlandeses, en el nom de Déu i de les generacions mortes de les quals va rebre la seva tradició i nacionalitat, Irlanda, a través de nosaltres, convoca els seus fills sota la seva bandera i es rebel·la per la seva llibertat”. La revolta va durar fins al dia 29, quan va ser sufocada per 20.000 soldats britànics. Tots els caps de l’aixecament van ser afusellats a la presó de Kilmainham i diu la llegenda que Pearse va caminar cap al seu tràgic destí xiulant l’himne irlandès. Només Éamon de Valera, posteriorment president entre 1959 i 1973, va salvar-se per haver nascut als Estats Units.



O’Connell Street, que va adoptar el nom d’honor de Daniel O’Connell, líder nacionalista del segle XIX conegut con The Liberator, va acollir nombrosos actes oficials en commemoració dels fets del 1916. A correus encara s’hi pot veure la marca dels projectils a la façana de l’edifici. A O’Connell també s’hi troben un bon grapat de monuments, com The Spire, una agulla de 120 metres l’alçada construïda el 2003 que cap dublinès sap del tot perquè, aixecada sobre la Columna Nelson –germana petita de la de Trafalgar Square a Londres– destruïda en un atac de l’IRA.



RECOMANEM

Homenatge a Joyce. A tocar de l’Spire, a la cantonada entre O’Connell i Earl Street, es troba l’estàtua dedicada a l’escriptor James Joyce, autor de l’Ulysses o també de Dublinesos.