Aqüeducte romà

L’aqüeducte de Segòvia és una de les grans obres d’enginyeria que els romans van construir durant la seva època de domini a la península Ibèrica. A base d’amuntegar ordenadament blocs de granit sense argamassa van crear una estructura que avui dia és admirada arreu, que atreu visitants de tot el món a la ciutat castellana i que està considerada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco des de l’any 1985.

La seva funció, òbviament, era la de portar aigua a la ciutat des de la font de Fuenfría, a 17 quilòmetres de Segòvia. Es va construir al segle I dC, en total fa 15 quilòmetres i una part són visitables. La zona més espectacular és la formada pels arcs que creuen el centre de la ciutat i que es poden contemplar al llarg d’uns 800 metres. En el punt més alt, coincidint amb el pas per la plaça de l’Azoguejo, arriba 28 a metres. Malgrat que no es pot pujar al canal que passa per sobre dels arcs, és un plaer passejar per la zona, seguint el traçat i veient com l’estructura s’adapta a la sinuositat del ter­reny. A la zona que toca el casc històric, situat en un petit turó, l’aqüeducte passa a ser subterrani, també visitable gràcies a les visites guiades que expliquen com es repartia l’aigua per la ciutat.

Després d’un quilòmetre sota terra, l’obra acabava a una antiga fortalesa romana sobre la qual, a partir del segle XI, s’hi va aixecar l’Alcázar, un palau amb un aura de castell de fades que amaga una important capacitat defensiva i que va ser residència dels reis de Castella i d’Espanya durant segles. Un dels episodis que en va marcar la seva història va ser la proclamació de la reina Isabel la Catòlica. Un fet que està immortalitzat en un dels quadres del palau i que conserva encara el seu tron, al costat del del seu marit, Ferran II d’Aragó.

L’edifici està presidit per la torre de Joan II, a la qual s’hi pot pujar i des de la que es poden contemplar unes vistes extraordinàries de la ciutat i de l’entorn. També del barri de San Marcos, pel qual val la pena fer-hi una passejada, i del casc històric, que conserva tota l’essència del seu caràcter medieval tant pels seus carrers com per les tavernes.



Recomanem:

Catedral

La catedral de Santa María presideix el casc històric. Es pot contemplar, des de fora, fent un tomb pel tram de muralla visitable que envolta la ciutat.