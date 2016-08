Un camí entre dos cims

Actualitzada 26/08/2016 a les 06:52

Si una cosa caracteritza al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és la seva gran fragmentació. Tres comarques catalanes –Bages, Vallès i Moianès– se’l volen fer seu i fins a 12 municipis hi tenen una part dins del seu terme municipal. Prop de 14.000 hectàrees de zones rocoses, vegetació i impressionants panoràmiques en ple cor de Catalunya.



Al parc, una de les excursions més recomanables és la que s’inicia al Coll d’Estenalles que, oficialment, pertany a la bagenca localitat de Mura. Si ens agrada això de pujar cims, des d’aquí podrem accedir als dos més elevats del parc i, per tant, a les millors panoràmiques de la zona: el Montcau (1.056,7 m) i la Mola (1.101,9 m).



Al Montcau s’hi arriba en un moment des del punt de partida, el centre d’informació del Coll d’Estenalles. L’ascens és molt senzill i des del seu cim es pot veure bona part de les comarques del Bages, el Moianès i algunes zones dels Pirineus. En sentit contrari, el nostre segon objectiu: la Mola. Els prop de cinc quilòmetres que separen un cim d’un altre són agraïts i accessibles –es poden fer en menys de dues hores–.



Si una cosa caracteritza el camí és el contrast. Primer zones rocoses, tot seguit per boscos humits –primer alzines i després pins de grans dimensions–, per tornar, de nou, a la pedra. D'aquest darrer tram del recorregut, en destaca el Morral del Drac, un monòlit que deu el seu nom a la llegenda que explica que Guifré el Pilós, comte de Barcelona, va matar allà un drac que tenia atemorida tota la comarca.



Després d’una canal estreta, una esplanada i una última pujada arribem a la Mola. Des del cim, les vistes no deceben. En aquesta ocasió la postal ens deixa la comarca que ens restava per veure: el Vallès Occidental.



La Mola és alhora, però, un dels cims més amenaçats per la pressió humana. La possibilitat d’accedir-hi per Matadepera és cridanera i porta molta gent –es pot arribar a deixar el cotxe a poc més de 800 metres del capdamunt–. I, evidentment, hi ha qui ha vist aquí l’oportunitat de negoci i, en ple cim, trobem un restaurant.



RECOMANEM: El monestir Al cim de la Mola podem visitar el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt. L’obra és del segle XI i ha estat declarada bé cultural d’interès nacional.