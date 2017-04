Le Pen visita una fàbrica en vaga per carregar contra Macron

Actualitzada 27/04/2017 a les 06:48

Redacció Berlín

La candidata presidencial del Front Nacional, Marine Le Pen, es va presentar ahir de sorpresa a la seu d’una fàbrica de Whirlpool en vaga, a Amiens, coincidint amb una reunió que el seu rival electoral, Emmanuel Macron, estava mantenint en una localitat propera amb representants sindicals de la mateixa companyia. “Estic exactament on he d’estar, entre els treballadors de Whirl-pool que resisteixen a aquesta globalització salvatge, a aquest model econòmic vergonyós”, va dir Le Pen. “No estic menjant pastissos amb representants que, en realitat, només es representen a si mateixos”, va reblar. Macron va recriminar a la seva rival l’“ús polític” del conflicte social, i va assegurar que ell també aniria a la fàbrica per reunir-se amb els treballadors. El líder d’En Marxa! va subratllar que “cal fer les coses en ordre”.