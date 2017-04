Junqueras proposa declarar la independència unilateralment

Actualitzada 19/04/2017 a les 07:14

Redacció Barcelona

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, va obrir ahir la porta que la Generalitat declari unilateralment la independència si el govern espanyol prohibeix la celebració del referèndum. Ho va dir durant un dinar debat al qual el va acompa­nyar l’economista Xavier Sala i Martín, que va ser qui va treure el tema sobre què fer davant d’una prohibició de la consulta.

“Si l’Estat no permet celebrar el referèndum, la Generalitat pot proclamar la independència de manera unilateral tenint en compte el resultat de l’únic referèndum que va poder fer-se. Això, en el programa electoral hi és, i és evident que nosaltres som partidaris sempre de respectar els compromisos que tenim”, va afirmar Junqueras.

En qualsevol cas, el vice-president català va apel·lar a la unitat institucional i a la mobilització social, que va qualificar d’elements imprescindibles, per “celebrar i guanyar” el referèndum sobre la independència de Catalunya.