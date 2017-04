Corea del Nord avisa que respondrà als atacs dels EUA

Actualitzada 18/04/2017 a les 07:14

Redacció Nova York

Pyongyang va acusar ahir els Estats Units d’estar empenyent la península coreana cap a la guerra i va avisar que estan preparats per respondre a qualsevol acció militar de Washington. Així ho va assegurar l’ambaixador adjunt de Corea del Nord a l’ONU, Kim In Ryong, en una conferència de premsa a la seu de les Nacions Unides. Kim va afirmar que el govern de Donald Trump busca “fer alguna cosa” a Corea del Nord i per això està desplegant forces a la regió. Però el país “es manté impertorbable”, va subratllar, insistint que es prendran mesures “dures” per defensar-se.