Mas va seguir amb el 9N tot i la suspensió, segons testimonis

Actualitzada 08/02/2017 a les 06:49

Redacció Barcelona

La Generalitat de Catalunya va seguir endavant amb els preparatius del 9N els dies posteriors a la seva suspensió pel Constitucional, segons van sostenir ahir davant el tribunal diversos testimonis vinculats a l’organització informàtica de la consulta i als instituts que van acollir la votació. Davant la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que jutja a l’expresident Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau van declarar ahir una quinzena de persones, entre elles càrrecs i tècnics encarregats de la logística de la consulta, així com responsables de les empreses proveïdores de la Generalitat per a l’organització de la jornada. En la sessió també es va abordar la gestió dels col·legis que van acollir les urnes el 9N, amb versions contraposades, ja que un inspector d’Ensenyament i una directora van denunciar pressions als docents per obrir les portes, mentre que la Directora Territorial del Departament a Barcelona i l’inspector en cap ho van negar i assegurant que no es va coaccionar a ningú.