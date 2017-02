Anticorrupció demana que es torni a obrir el cas de la caixa B del PP

La fiscalia es mostra a favor d’imputar Correa i el constructor Alfonso García després que al judici de Gürtel afirmessin que es van pagar comissions al partit

Actualitzada 04/02/2017 a les 06:49

Redacció Madrid

La fiscalia anticorrupció està a favor de reobrir el cas de la caixa B del PP per imputar l’expropietari de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, i Francisco Correa, en vista de les confessions que van fer en el macrojudici de la trama Gürtel apuntant al pagament de comissions per adjudicacions. El fiscal del cas va presentar ahir el seu informe a favor de la petició que van fer les acusacions d’Esquerra Unida i de l’Associació d’Advocats Demòcrates per Europa (Adadae) que tots dos declarin davant el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata.

El ministeri públic creu que haurien de comparèixer després que durant el judici afirmessin que es van pagar comissions al PP a canvi d’intervenir en adjudicacions, i també es mostra favorable al fet que declari Plácido Vázquez, un empresari que suposadament va actuar de comissionista per a Correa.

El jutge va donar per conclòs el sumari d’aquest cas el març del 2015, quan va aixecar la imputació i el va arxivar per 22 empresaris que apareixien com a donants en els papers manuscrits de l’extresorer del PP Luis Bárcenas amb la comptabilitat paral·lela del partit. Ho va fer perquè cap dels empresaris van reconèixer haver pagat diners a la formació per contractes, i no hi havia cap altre indici contra ells, però aquest panorama ha canviat després de les declaracions de García Pozuelo i Correa.

El constructor va pactar amb la Fiscalia i va confessar davant el tribunal haver pagat 1,5 milions els anys 2002 i 2003 a Bárcenas, Correa i l’exdiputat del PP Jesús Merino a canvi d’adjudicacions públiques, cosa que no va fer durant la instrucció de la peça de la caixa B, en la qual es va acollir al seu dret a no declarar davant el jutge. Per això, el fiscal Antonio Romeral considera que ara ha de comparèixer i donar la seva versió sobre aquests pagaments reflectits en la comptabilitat paral·lela, el mateix que Correa, qui en el judici va dir que lliurava, de part d’empresaris, entre el 2 i el 3 per cent a Bárcenas per aconseguir obres en ministeris.

Correa va apuntar a OHL, Dragados i al grup ACS com les empreses que es dirigien a ell perquè aconseguís contractes del PP i, de fet, el president de la primera empresa, Juan Miguel Villar Mir, va ser investigat en el cas de la comptabilitat B del PP juntament amb García Pozuelo, però el jutge també va aixecar aquesta imputació. En la comptabilitat B del partit, l’existència del qual Bárcenas va reconèixer al judici, consta que García Pozuelo hauria pagat al PP almenys 72.000 euros l’any 2000 i altres 90.000 més el 2003 i 2004, i Villar Mir 530.000 euros el 2004, 2006 i 2008.



Trama a mallorca

De fet, les acusacions populars també demanaven al jutge que tornés a imputar Villar Mir, aportant una notícia d’El Mundo que afirmava que l’expresident balear Jaume Matas va oferir a la fiscalia revelar que Javier Arenas va organitzar una reunió a la seu central del PP en la qual s’hauria acordat l’adjudicació a dit del concurs de l’hospital de Son Espases, a Mallorca, a favor d’OHL.

El fiscal estima, en canvi, que aquestes declaracions no són necessàries després de demanar informació sobre aquesta suposada confessió i rebre com a resposta la negativa de que tingués lloc. Al judici de Gürtel, la defensa de Bárcenas va demanar que declaressin Matas i Villar Mir, però el tribunal va rebutjar-ho.