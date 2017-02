Carolina Bescansa deixa l'executiva de Podem i no anirà a cap llista

La número tres de la formació i el responsable d’Economia, Nacho Álvarez, renuncien a integrar la direcció que surti de l’assemblea de Vistalegre II

Actualitzada 02/02/2017 a les 06:52

Redacció Madrid

La cofundadora i fins ara número tres de Podem, Carolina Bescansa, i el responsable d’Economia, Nacho Álvarez, van plegar ahir dels seus respectius llocs de l’executiva i van renunciar a formar part de la direcció que sigui escollida en l’assemblea de Vistalegre II. En una carta van acusar Pablo Iglesias i Iñigo Errejón d’haver actuat “d’esquena a la voluntat de diàleg i acord” i que, per aquest motiu, no poden integrar-se en cap de les llistes que competiran pel control de l’organització.

Concretament, lamenten que l’“eix de confrontació” entre Iglesias i Errejón hagi dificultat els debats a Podem, i que “la intensificació i l’extensió territorial de l’enfrontament ha provocat un soroll” que dificulta la comunicació “amb els que ens han ofert el seu suport, moltes vegades amb enorme sacrifici”. Recorden que fa un mes van proposar als sectors del partit un “acord de mínims destinat a desactivar l’enfrontament, evitar el xoc de trens i permetre al conjunt de l’organització debatre sobre projectes polítics i propostes organitzatives”, tot lamentant que “ara com ara no hem aconseguit els objectius”.

De fet, poc després de publicar-se la carta es confirmava que Iglesias i Errejón portaran la seva pugna a Vistalegre, competint amb projectes i candidatures diferents. Les diferències polítiques i organitzatives entre els seus projectes han pesat més que les coincidències, i els equips de tots dos han assumit, després de deu dies de converses i molts desacords, la impossibilitat de confluir en una mateixa candidatura.



