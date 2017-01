Actualitzada 25/01/2017 a les 06:47

Donald Trump va signar ahir diversos decrets per rellançar la construcció de dos polèmics oleoductes, Keystone XL i Dakota Access, paralitzats per Obama pels riscos mediambientals que comporten. La decisió fa preveure una dura oposició per part de grups ecologistes, i en el cas de Dakota Access, també dels indígenes, ja que el projecte afecta de ple una reserva Sioux.