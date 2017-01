El Suprem força May a consultar el parlament abans d'activar el Brexit

La màxima instància judicial conclou que no es pot invocar l’article 50 del Tractat de Lisboa sense el vistiplau de la cambra

Actualitzada 25/01/2017 a les 06:45

Redacció Londres

El Tribunal Suprem britànic va situar ahir el parlament com a pilar del futur del Regne Unit en dictaminar que el govern de Theresa May ha de consultar als diputats abans d’iniciar el Brexit. En una resolució històrica, amb una majoria de vuit a tres, els integrants de la màxima instància judicial britànica van concloure que no es pot invocar el decisiu article 50 del Tractat de Lisboa, que inicia les negociacions de la sortida de la UE, sense una votació parlamentària.

D’aquesta manera, la cort va rebutjar el recurs que havia presentat l’executiu contra la decisió del Tribunal Superior de Londres, que al novembre ja va donar la raó a un grup de ciutadans, representats per l’empresària Gina Miller, en assenyalar que no es poden retirar drets als britànics sense consultar al parlament. En el dictamen, els jutges del Suprem conclouen d’altra banda, aquesta vegada per unanimitat, que el govern central no està obligat a consultar als poders legislatius de les autonomies –Parlament escocès i assemblees de Gal·les i Irlanda del Nord– abans d’invocar l’article 50.

La decisió judicial no anul·la ni modifica el resultat del referèndum celebrat el 23 de juny passat, quan els britànics van votar majoritàriament a favor de sortir de la Unió Europa. “El referèndum és d’un gran significat polític, però la llei parlamentària que el va establir no especificava què havia de passar després del resultat”, va afirmar el president del Suprem, David Neuberger, en llegir el resum del veredicte. D’aquesta manera, va puntualitzar, “qualsevol canvi en la legislació per fer efectiu el resultat del plebiscit ha de fer-se de l’única manera permesa, és a dir, per una llei del Parlament”.

Malgrat la decisió del Suprem, el govern conservador britànic va anticipar que manté el calendari que s’ha fixat de comunicar a Brussel·les la retirada del Regne Unit de la UE abans de finals de març, per la qual cosa el país estaria fora del bloc comunitari la primavera del 2019. L’anomenat ministre pel Brexit, David Davis, va dir a la Cambra dels comuns que espera presentar “en uns dies” el projecte de llei per a l’activació de l’article 50.

S’espera que aquesta legislació sigui molt breu a fi d’accelerar el tràmit parlamentari, si bé diverses formacions, entre les quals el Partit Nacionalista Escocès (SNP), van anticipar ahir que tenen intenció de presentar diverses esmenes, la qual cosa podria retardar la seva aprovació i, per tant, l’inici de la implementació del Brexit.



“Només el parlament és sobirà”

La decisió dels magistrats va ser rebuda amb satisfacció per Gina Miller, qui va reiterar, en una declaració, que “tan sols el parlament pot retirar els drets dels britànics. Cap primer ministre, cap Govern, pot esperar ser incontestable. Només el parlament és sobirà”, va sentenciar.

Des de l’oposició, el líder laborista, Jeremy Corbyn, va afirmar que el seu partit “no frustrarà” el procés per activar la sortida de l’espai comunitari, i que respecta “el resultat del referèndum i la voluntat del poble”. No obstant això, Corbyn va anticipar que el Laborisme presentarà esmenes al projecte de llei del govern per impedir que la premier Theresa May transformi el Regne Unit en un paradís fiscal després que el país deixi la Unió Europea, ja que tem que redueixi la càrrega impositiva a les empreses per atreure la inversió.