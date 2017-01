Actualitzada 24/01/2017 a les 07:12

El model que Pablo Iglesias vol per a Podem proposa donar a les bases el poder sobre les principals decisions, i exigeix, com Íñigo Errejón, una majoria de dos terços de la militància per acordar una fusió amb Izquierda Unida. Així consta a Mandar obedeciendo, el document organitzatiu d’Iglesias de cara a l'Assemblea Ciutadana que el partit celebrarà al febrer.