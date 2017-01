La 'Marxa de les dones' aplega centenars de milers de persones

Els manifestants van sortir ahir als carrers de la capital amb consignes en defensa de la diversitat i els drets humans

Actualitzada 22/01/2017 a les 07:14

Agències Andorra la Vella

Centenars de milers de persones es van manifestar ahir pels carrers de Washington a la Marxa de les dones, amb consignes en defensa de la diversitat i els drets humans que veuen amenaçats pel govern del nou president dels Estats Units, Donald Trump.

La gran onada de manifestants procedents de ciutats de tot el país va superar les expectatives dels organitzadors, que van calcular, igual que les autoritats de la capital, com a mínim mig milió de persones, el doble de l’esperat.

Una de les dades que s’utilitzen per valorar l’èxit d’una convocatòria a Washington és la xifra de viatgers del metro: a les 11 h d’ahir (les nostres 16 h) havien agafat el mitjà de transport 275.000 persones, enfront de les 193.000 que van viatjar a la mateixa hora abans-d’ahir amb motiu de la investidura de Trump.

Els accessos al metro, que van estar abarrotats de persones des de primera hora del matí, i les entrades a la ciutat per carretera, amb més trànsit que un dilluns a hora punta, van evidenciar masses molt més grans per la marxa que les que es van veure durant la investidura del nou president, segons va constatar Efe.



Personalitats presents

Entre els participants a la marxa van estar presents l’ex-Secretari d’Estat, el demòcrata John Kerry, que passejava amb el seu gos mentre parlava amb altres manifestants.

La mobilització va començar amb una concentració als afores del Capitoli que no va trigar a desbordar-se pels carrers i els parcs limítrofs.

Durant tres hores van pujar a l’escenari per donar discursos en defensa dels drets humans i contra Trump actrius com ara Scarlett Johanson, Ashley Judd i Amèrica Ferrera, així com el cineasta Michael Moore, que va trencar una portada de diari d’ahir amb la notícia de la investidura de Trump.

La marxa va continuar després per l’esplanada dels jardins del National Mall i va concloure als voltants de la Casa Blanca. La ciutat sencera es va convertir en un marejol de gorres roses, els “pussy cat”, els gatets, com a resposta a un polèmic comentari que va fer el nou resident que deia que les dones s’han d’agafar per les seves parts íntimes, “pussy” en anglès.



LA ULTRADRETA EUROPEA UNEIX FORCES EN UN ACTE A COBLENÇA

Els principals líders de la ultradreta europea van unir ahir les seves veus contra la Unió Europea a la localitat alemanya de Coblença, en una ostentació de força davant les eleccions a Holanda, França i Alemanya i encoratjats per l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Després del Brexit i la victòria de Trump, “2017 serà l’any del despertar dels pobles de l’Europa continental”, va manifestar la líder del partit ultradretà francès Front Nacional (FN), Marine Le Pen. Amb les enquestes a favor davant les eleccions presidencials de l’abril, Le Pen va viatjar a Coblença convidada pel partit populista de dretes Alternativa per a Alemanya, al costat dels seus camarades del grup d’Europa de les Nacions i les Llibertats.