Una allau arrasa un hotel als Abruços i deixa almenys 4 morts i 30 desapareguts

Actualitzada 20/01/2017 a les 07:10

Redacció Roma

Una trentena de persones romanien ahir al vespre desaparegudes, mentre altres quatre van ser trobades mortes, en un hotel de la regió italiana dels Abruços, soterrat la nit de dimecres per una allau possiblement originada pels recents terratrèmols a la zona. La responsable de la unitat d’emergència de protecció civil, Titti Postiglione, va avançar que hi ha poques esperances de trobar supervivents, ja que els equips de rescat no van trobar “cap senyal” que així ho fes pensar. Només dues persones van ser trobades amb vida a la zona, un client i un treballador de l’hotel, que en el moment de l’allau eren fora de l’establiment. Nombrosos bombers i operaris treballen sense descans en la cerca dels desapareguts. L’hotel Rigopiano es troba a 1.200 metres d’altura, a la falda del massís de Gran Sasso, fet que complica considerablement les tasques.