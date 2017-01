El retorn de les clàusules terra serà en efectiu i en un màxim de 3 mesos

El mecanisme extrajudicial per recuperar els imports de les condicions hipotecàries abusives tindrà caràcter gratuït

19/01/2017

Redacció Madrid

El govern espanyol va tancar ahir un acord amb el PSOE i Ciutadans per aprovar un reial decret que garanteixi que els afectats per les clàusules terra puguin cobrar en efectiu la devolució dels imports en un termini màxim de tres mesos a través d’un mecanisme extrajudicial. No obstant això, els consumidors que van signar aquest tipus de clàusules hipotecàries podran acudir a la via judicial si ho desitgen, i amb caràcter general les entitats financeres no es veuran eximides de pagar les costes del judici. El grup parlamentari socialista ha garantit que s’abstindrà en la convalidació del reial decret, ja que el govern ha reelaborat el text introduint aspectes demanats pel PSOE, mentre que C’s hi votarà a favor.

El procediment de reclamació extrajudicial tindrà caràcter gratuït i els bancs hauran de realitzar una oferta de devolució que prevegi la previsió “expressa i desglossada” dels corresponents interessos. Segons el text, a l’oferta que faci el banc als consumidors han d’aparèixer “de forma clara” els interessos corresponents de demora de les quantitats que s’han retardat en el temps, i fiscalment no hi haurà recàrrecs, ni sancions, ni interessos de demora per reclamacions.

En cas que l’entitat financera oferís un altre acord, diferent a la via extrajudicial, com la devolució mitjançant amortització parcial del capital del préstec, el banc haurà d’informar per escrit i avalar amb un document la nova oferta que, en tot cas, serà equivalent als diners que ha de retornar. El consumidor tindrà 15 dies per avaluar aquesta oferta.

Les entitats financeres estan obligades a informar els afectats d’aquesta via extrajudicial i al seu torn es crearà una comissió de seguiment i avaluació de les reclamacions efectuades que podrà proposar les mesures que consideri necessàries per impulsar la correcta implantació del mecanisme.

Si la reclamació acaba als tribunals, i si el consumidor obté una sentència més favorable que l’oferta rebuda anteriorment de les entitats de crèdit, el jutge podrà imposar als bancs la condemna en costes. En l’àmbit fiscal, les quantitats retornades no estaran subjectes a l’IRPF, ja sigui en l’abonament per via extrajudicial com judicial.



L’onada de fred a Espanya ha disparat el consum d’energia elèctrica i ha elevat el preu fins a nivells que no es veien des del desembre del 2013, la qual cosa encarirà el rebut de la llum per als clients acollits a la tarifa regulada. El mercat elèctric majorista va marcar ahir un preu mitjà per a avui de 85,79 euros el megawatt per hora, l’índex més alt des del que es va registrar l’últim mes del 2013. Segons els dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia, aquest preu supera en un 8,8% el marcat dimarts per a la jornada d’ahir –78,83 euros el MWh de mitjana–, i s’acosta més als 91,89 euros aconseguits el desembre del 2013. S’estima que el preu superi els 95 euros per MWh durant algunes hores de la jornada d’avui.