May confirma que el Brexit suposarà abandonar el mercat únic europeu

La ‘premier’ garanteix que l’acord amb Brussel·les serà validat pel Parlament

Actualitzada 18/01/2017 a les 07:20

Redacció Londres

La primera ministra britànica, Theresa May, va refermar ahir l’aposta per un Brexit dur, en confirmar que el Regne Unit sortirà del mercat únic europeu, al mateix temps que va prometre que l’acord final amb Brussel·les serà sotmès al vot del Parlament.

Al palauet londinenc de Lancaster House, i en presència dels ambaixadors dels altres 27 membres de la UE, May va detallar per primera vegada el seu pla de negociació amb la UE, un cop hagi activat el decisiu article 50 del Tractat de Lisboa, referent a la retirada d’un país comunitari del bloc europeu.

Després de mesos d’incertesa sobre el model de relació que busca amb la UE després del Brexit, la mandatària va explicar que el país abandonarà el mercat únic, ja que d’una altra forma no podria limitar la lliure circulació de ciutadans comunitaris. Si es quedés, en la pràctica el Regne Unit no sortiria per complet del bloc, doncs estaria sotmès a la legislació comunitària, va apuntar la premier, qui no obstant això va assenyalar que buscarà negociar un acord comercial “el més ampli possible” amb la Unió, per a benefici de totes dues parts.

El discurs de May va ser criticat pels polítics de l’oposició, que van manifestar inquietud per les conseqüències fiscals que implicarà la sortida del mercat únic. El líder laborista, Jeremy Corbyn, va acusar May de buscar transformar el Regne Unit en un “paradís fiscal a la riba d’Europa” per la possibilitat que el país es vegi obligat a crear una economia amb una càrrega fiscal molt baixa. Per la seva banda, el líder liberal demòcrata, Tim Farron, va criticar May per no sotmetre l’acord final al vot dels britànics i limitar-se al vistiplau de les dues cambres parlamentàries.

Aquesta validació per part dels diputats és vista com a crucial després que un grup de ciutadans exigís als tribunals que el Govern no activés l’article 50 sense l’aprovació del Parlament, procés que està pendent del dictamen final del Suprem britànic, que es coneixerà aquest mateix mes. L’anunci de la votació va provocar una valorització de la lliura esterlina als mercats. La moneda britànica va pujar un 2,37% davant del dòlar, fins a 1,233 dòlars, i un 1,46% enfront de l’euro, fins a 1,152 euros.



Dotze objectius

En el seu llarg discurs, seguit amb gran expectació al Regne Unit i altres països comunitaris, May va explicar que s’ha marcat dotze objectius de negociació, entre els quals la intenció de sortir de la unió duanera, perquè continuar-hi impediria al país negociar acords comercials amb nacions no comunitàries. La primera ministra també va admetre que probablement haurà de seguir fent contribucions a les arques comunitàries quan abandoni la UE, i va advocar per un acord “transitori” entre Londres i Brussel·les que permeti una sortida ordenada.

En matèria d’immigració, May va reiterar que buscarà “al més aviat possible” un acord per garantir els drets dels comunitaris que viuen al Regne Unit i dels britànics que resideixen en el continent, sense aportar més detalls. Malgrat que el país adoptarà les seves pròpies lleis migratòries, la premier va dir que vol rebre els ciutadans més qualificats i als que vulguin visitar el Regne Unit.

Entre altres punts destacats, la primera ministra va prometre que seguirà intercanviant material d’intel·ligència amb Europa a fi de combatre el crim organitzat i el terrorisme.