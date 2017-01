La conferència de París reclama que hi hagi dos estats i urgeix les parts perquè negociïn

Una setantena de països clamen pel procés de pau entre Israel i Palestina Els representants dels països i organitzacions que van participar en la cimera celebrada ahir a París. EFE

Actualitzada 16/01/2017 a les 07:18

Agències Andorra la Vella

Més de 70 països i organitzacions internacionals van concloure ahir a París una conferència per donar alè a l’estancat procés de pau entre palestins i israelians, que no van acudir a la reunió. La conferència es va celebrar també pràcticament en vigílies que Donald Trump assumeixi la presidència dels Estats Units, el dia 20, i enmig de la incertesa sobre la manera com gestionarà o influirà en el procés de pau, estancat des de l’abril del 2014.

La conferència de pau de París, convocada pel president, François Hollande, es va clausurar ahir amb una declaració dels setanta països participants en la qual demanen a israelians i palestins que reprenguin les negociacions amb l’objectiu d’arribar a la solució de dos estats, a parer seu, l’única sortida viable al conflicte. La trobada va comptar amb el suport de l’ONU, la Unió Europea i l'actual administració nord-americana, que hi va enviar el secretari d’Estat, John Kerry.

En el marc de la cimera, el ministre francès d’Exteriors, Jean-Marc Ayrault, que va presidir la trobava, va advertir que seria “una provocació” que els Estats Units traslladessin la seva ambaixada a Israel de Tel Aviv a Jerusalem, com ha amenaçat de fer el futur president, Donald Trump.

El president palestí, Mahmud Abbas, va defensar que la conclusió de la cimera “referma els principis del dret i les resolucions internacionals” per a la creació d’un Estat palestí amb capital a Jerusalem est. No va opinar el mateix el seu homòleg israelià, Benjamin Netanyahu, que va qualificar “d’inútil” la trobada perquè entra en conflicte “amb les necessitats” d’Israel.



Bombardeig a Gaza

L’exèrcit israelià va atacar ahir posicions del moviment islamista Hamas a Gaza, després que diversos trets procedents de la franja arribessin a un vehicle militar israelià que patrullava al costat de la frontera. “Un tanc va aconseguir posicions de Hamas al sud de Gaza”, es va informar en un breu comunicat militar en el qual no es va notificar si es van produir danys o víctimes.