Patxi López és el primer a anunciar que es presentarà a les primàries

El comitè federal socialista fixa per al maig les eleccions, tot i que encara no hi ha data

Actualitzada 15/01/2017 a les 07:29

Agències Andorra la Vella

L’exlehendakari Patxi López obrirà avui la cursa de les primàries del Partit Socialista Obrer Espa­nyol (PSOE), una vegada que el comitè federal va fixar ahir que se celebrin al maig i que el 39è congrés ordinari sigui el 17 i 18 de juny, amb només cinc vots en contra. López presentarà avui al migdia la seva candidatura a la Fundació Diari Madrid.

López va comunicar primer la seva decisió al president de la gestora, Javier Fernández, i també va parlar amb la presidenta andalusa, Susana Díaz, i altres barons del seu partit, a alguns dels quals havia sondejat en els últims dies per sospesar els suports amb què compta, segons fonts del seu entorn.

El que va ser home de confiança del dimitit Pedro Sánchez es converteix així en el primer a fer el pas per intentar succeir-lo. Dirigents socialistes consultats per Efe sostenen que la candidatura de López està dirigida a “frenar” les aspiracions de Sánchez. “El problema aquesta tarda el té Pedro”, van apuntar ahir fonts properes a un dels principals barons del partit.

Altres fonts consideren que la forma “ràpida” i “precipitada” amb la qual el basc salta a l’arena reflecteix que la candidatura “no arribarà a la seva fi”, sinó que només pretén guanyar adhesions per finalment pactar amb Susana Díaz.

No obstant això, si Sánchez “no llança la tovallola”, aquesta “operació” que alguns atribueixen al “rubalcabisme” deixaria de tenir sentit. “Patxi ha de demostrar si va de debò o si la seva candidatura és una broma per acabar [pactant] amb Susana [abans de les primàries]”, opina un membre del comitè federal.

El detonant perquè López es posi en la carrera quatre mesos abans de la votació podria haver estat la gira per diferents agrupacions que Díaz començarà la setmana que ve a Castella i Lleó, una de les federacions afins fins ara a Pedro Sánchez.

A tots els candidats que es presentin, el president de la gestora, Javier Fernández, els va demanar ahir que actuïn “amb respecte entre ells, als procediments i al partit”, en una intervenció davant del comitè federal del PSOE en què va garantir que el procés serà “obert”, “transparent” i “participatiu”.



DÍAZ DECIDIRÀ SI ES PRESENTA AL MARGE DEL QUE FACI SÁNCHEZ

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, prendrà la decisió de presentar-se o no a les primàries del PSOE al marge del que faci l’ex-secretari general Pedro Sánchez. “Això no influirà, li és igual” , van assegurar ahir fonts pròximes a la dirigent. Segons les fonts, Díaz no té “ni idea” del que farà Sánchez, però està convençuda que hi haurà més d’un candidat a liderar el partit i que hi haurà “competició”, una cosa que no l’ espanta perquè viu en una “permanent competició”. La seva intenció és no parlar de la possible candidatura fins que estigui elaborada la ponència política del 39è congrés federal i es convoquin formalment les primàries, en un comitè federal extraordinari que es pot celebrar al març o abril.