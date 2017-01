La Xina avisa d'un xoc militar si Trump manté els desafiaments

La intenció del futur govern nord-americà de vetar al país asiàtic l’accés a les illes artificials del mar de la Xina Meridional irrita Pequín

Actualitzada 14/01/2017 a les 07:19

Redacció Pequín

El diari Global Times, lligat al Partit Comunista xinès, va publicar ahir un editorial molt crític en el qual advertia que si la diplomàcia de l’equip del president electe dels Estats Units, Donald Trump, prossegueix amb els seus desafiaments, totes dues parts “haurien de pensar a preparar-se per a un enfrontament militar”. “Com que Trump encara ha de jurar el càr­rec, la Xina ha mostrat contenció cada vegada que els membres del seu equip han expressat punts de vista radicals, però els Estats Units no haurien de pensar que Pequín té por de les amenaces”, assenyala el rotatiu estatal.

L’article té l’origen en les al·lusions que el secretari d’Estat designat per Trump, Rex Tillerson, va fer durant la compareixença davant el Senat, dimecres passat, on va donar a entendre que Washington no permetria al gegant asiàtic accedir a les illes artificials que el país està construint, en aigües en disputa amb altres països, al mar de la Xina Meridional. “Tret que Washington planegi llançar una guerra a gran escala al mar de la Xina Meridional, qualsevol altre mètode per evitar l’accés xinès a aquestes illes serà estúpid”, assegura el rotatiu.

Global Times fins i tot llança la hipòtesi d’un conflicte atòmic, en assenyalar que “Tillerson faria bé de posar-se al dia en estratègies nuclears si vol que una potència nuclear [amb referència a la Xina] es retiri dels seus territoris”.

Tillerson va comparar les accions de la Xina a les illes disputades amb l’annexió russa de Crimea, i va assegurar que Trump, que assumeix la presidència divendres vinent, enviarà a Pequín un clar senyal que ha de detenir l’ampliació artificial dels illots de la zona que controla.

En l’editorial, Global Times matisa que les paraules de Tillerson, “les més radicals” que els EUA han emès sobre la qüestió del mar de la Xina Meridional, podrien ser només un gest de cara a la galeria, per mostrar-se com un polític ferm cap a Pequín.

La Xina es disputa amb altres països, com les Filipines o el Vietnam, la sobirania d’arxipèlags del mar de la Xina Meridional com les Spratly o les Paracel, encara que el contenciós s’ha refredat amb l’arribada a la presidència filipina de Rodrigo Duterte, partidari de més diàleg amb Pequín i de trencar-lo amb Washington. “Just al moment que les Filipines i el Vietnam intenten destensar les relacions amb la Xina, les paraules de Tillerson no podrien ser més irritants”, opina el rotatiu.

Un altre diari oficial, China Daily, va assenyalar que “és millor no prendre’s seriosament les declaracions perquè són una mescla d’innocència, curtesa de mires, prejudicis i fantasies polítiques”. Si es posessin en pràctica “al món real” les idees de Tillerson, afegeix, “s’iniciaria un rumb cap a una devastadora confrontació entre la Xina i els Estats Units”.