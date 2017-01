Un exespia britànic va elaborar el dossier sexual de Trump

Actualitzada 13/01/2017 a les 07:17

Redacció Washington

Christopher Steele, un ex-agent de l’MI6 –els serveis secrets exteriors del Regne Unit– és la persona que va elaborar el dossier sobre un suposat escàndol sexual de Donald Trump amb prostitutes a Rússia. Steele, que va treballar amb Aleksandr Litvinenko, l’espia rus assassinat a Londres per ordre de Moscou, tem ara per la seva vida. Ahir va deixar la seva casa a Surrey, al sud d’Anglaterra, i es troba en parador desconegut.

Segons diversos mitjans, Steele va ser contractat per una empresa d’espionatge per recopilar un dossier sobre Trump. La tasca l’havia encarregat un donant republicà anònim molt contrari al magnat, durant les primàries. El dossier estava en mans d’alguns mitjans des de fa uns mesos, però no es va publicar perquè les informacions no es van poder contrastar. El document, de 35 pàgines, inclou detalls d’una trobada de Trump amb prostitutes en un hotel de Moscou. L’informe va ser publicat dimecres per Buzzfeed i divulgat també per la CNN, fet que va provocar la fúria del president electe, que el va titllar de fals.