Tot i els arrestos, el suposat autor de la massacre continua fugit

Detenen 12 persones en relació amb l'atemptat d'Estat Islàmic a Istanbul Agents de policia a les portes de la discoteca Reina, on va tenir lloc l'atac. EFE

Actualitzada 03/01/2017 a les 06:51

Redacció Istanbul

La policia turca va arrestar ahir a Istanbul 12 persones per la presumpta relació amb l’atac de la nit de Cap d’Any contra el club Reina d’aquesta ciutat, que va deixar 39 morts, la majoria estrangers. Mentrestant, seguia a la fuga el suposat autor de la massacre, reivindicada pel grup terrorista Estat Islàmic.

Els serveis d’intel·ligència turcs tenen “pistes sobre les empremtes dactilars i l’aparença del sospitós”, segons va assegurar ahir el viceprimer ministre, Numan Kurtulmus. Després d’analitzar nombroses imatges, filmades fora i dins de la discoteca, la policia creu que el terrorista és un home d’uns 25 anys de la regió autònoma de Sinkiang, al nord-oest de Xina, poblada majoritàriament per l’ètnia uigur, de religió musulmana. Una altra línia d’investigació apunta militants d’Uzbekistan o Kirguizistan, de la mateixa cèl·lula de l’EI que el passat 28 de juny va perpetrar l’atemptat contra l’aeroport d’Istanbul, on van morir 45 persones.

Kurtulmus va assegurar que, malgrat el “missatge” enviat per EI, Turquia i el seu exèrcit seguiran endavant amb les operacions contra els gihadistes en el nord de Síria. Així, Turquia mantindrà la intervenció militar al país “amb determinació”, va dir el viceprimer ministre en referència a l’operació coneguda com a Escut de l’Eufrates, llançada a l’agost i que pretén destruir l’EI al nord de Síria i evitar que milícies kurdes controlin la zona fronterera.

Malgrat que es desconeix la identitat de l’atacant, Estat Islàmic va reivindicar l’autoria de la massacre en un comunicat en àrab i en turc, sent la primera vegada que el grup gihadista s’atribueix una acció en territori turc.

L’atac es va produir a la 01.20 d’aquest diumenge (hora local), quan un desconegut va aparèixer a la porta del club i va disparar contra els guàrdies de seguretat. L’atacant va utilitzar una arma de canó llarg i va disparar fins a 180 vegades mentre recorria tant la planta baixa com el primer pis del local. Després de canviar-se de roba, l’home va abandonar el lloc enmig del caos i va deixar l’arma i la jaqueta al club.

ONADA D'ATACS DURANT LA VISITA D'HOLLANDE A BAGDAD

Un atemptat amb cotxe bomba a Bagdad va deixar ahir almenys 37 morts i uns 60 ferits. L’atac, reivindicat per Estat Islàmic, va tenir lloc al districte de Sadr, de majoria xiïta, una zona on l’organització terrorista opera sovint contra objectius civils. A més, aquest dissabte, tres bombes van matar 29 persones a la capital iraquiana. Aquesta cadena d’atemptats coincideix amb la visita del president gal, François Hollande, als soldats francesos que assessoren l’exèrcit iraquià. El mandatari va vaticinar ahir que el 2017 serà l’any de la victòria contra el terrorisme. Ho va dir en un discurs davant els militars, durant el qual va afirmar que actuar contra el terrorisme a l’Iraq és prevenir també actes terroristes a França.