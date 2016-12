Xoc entre Israel i Obama després de la condemna aprovada per l'ONU

Netanyahu denuncia amb contundència una resolució que titlla de “vergonyosa” i “antiisraeliana” i diu que desitja treballar amb Donald Trump

Actualitzada 26/12/2016 a les 07:30

Agències Jerusalem

La resolució del Consell de Seguretat de l’ONU aprovada dissabte en què condemna les colònies israelianes a territori palestí i l’abstenció clau dels EUA ha provocat un greu i inusual xoc entre Israel i l’administració de Barack Obama a poques setmanes que acabi el seu mandat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va condemnar amb extrema duresa la resolució del Consell, que exigeix ​​el final de la colonització i intenta garantir la viabilitat de la solució de dos estats, així com la decisió nord-americana de permetre que fos aprovada.

“Israel rebutja aquesta resolució a l’ONU vergonyosa i antiisraeliana i no complirà els seus termes”, va advertir el primer ministre a través d’un comunicat, en què acusa directament l’administració Obama no tan sols de “fracassar a l’hora de protegir Israel contra aquesta conspiració a l’ONU”, sinó també de “confabular entre bastidors” per tirar-la endavant. A més, Netanyahu hi afegeix que Israel “està desitjant treballar amb el president electe Trump” i amb el Congrés per “anul·lar els perniciosos efectes d’aquesta absurda resolució”.

El cap del govern israelià també va acusar el Consell de Seguretat d’“atacar vergonyosament l’única veritable democràcia de l’Orient Mitjà, Israel”. De la seva banda, el ministre d’Energia israelià, Yuval Steinitz, va assegurar que el seu país se sent “abandonat” per l’abstenció de Washington. “Els Estats Units han abandonat Israel, el seu únic aliat al Pròxim Orient”, va reblar. Mentrestant, el diputat Yoav Kish, de Likud, va considerar que Obama “ha traït” Israel i “ha dut a terme un truc obscè a l’ONU”.

El viceministre Michael Oren, del partit Kulanu i ex-ambaixador d’Israel a Washington, va qualificar la votació d’“un esdeveniment trist” i va declarar que “el nostre més important aliat ha abandonat la seva política des del 1967 sobre la necessitat de negociacions cara a cara per resoldre el conflicte, una política reiterada el 2011, quan va dir que l’ONU no és el lloc per resoldre-ho”. “És una resolució perillosa perquè ningú al món confia en una potència que no està al costat dels seus aliats”, va advertir.



Votació inèdita

La votació de divendres passat per la qual l’ONU exigeix ​​el cessament “immediat” i “complet” dels assentaments jueus en territori ocupat i insisteix que la solució al conflicte passa per la creació d’un Estat palestí va ser inèdita. Es tracta de la primera vegada en una dècada que els EUA deixen passar una resolució de condemna a Israel sense utilitzar el seu dret a veto, fet que suposa una ruptura de la seva posició habitual. A més, aquest canvi de postura és contrari a la petició de Trump, que va sol·licitar a Obama que vetés la proposta. Després de l’aprovació, Trump va publicar a Twitter: “Sobre l’ONU, les coses seran diferents després del 20 de gener.”

Per contra, els palestins van celebrar el gest de les Nacions Unides, que el president Mahmud Abbàs va qualificar de “forta bufetada” a Israel. “La resolució del Consell de Seguretat és una bufetada a la política israeliana. És una condemna internacional absoluta, unànime, dels assentaments i un vot de suport a la solució de dos estats”, va dir Abbàs. Poc abans, el secretari general de l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP), Saeb Erakat, havia indicat que la resolució aprovada “és un missatge clar” contra l’ocupació.