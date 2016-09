Els Estats Units i Rússia pacten un alto el foc a la guerra de Síria

L’acord entre els dos països preveu el cessament total de les operacions de combat, incloent els bombardejos aeris

Actualitzada 11/09/2016 a les 07:01

Redacció Ginebra

Els Estats Units i Rússia van arribar ahir a un acord per a un nou cessament de les hostilitats a Síria, que començarà dilluns i preveu la fi temporal de totes les operacions de combat, inclosos els bombardejos aeris. El secretari d’Estat nord-americà, John Kerry, va anunciar que després d’un període de set dies de respecte de la treva, els dos països preparen atacs coordinats contra posicions dels grups terroristes al-Nusra i Estat Islàmic.

L’acord el van anunciar de manera conjunta Kerry i el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, des de Ginebra, on es van reunir després de mesos de negociacions i després del fracàs de l’alto el foc del febrer. El pacte indica que, paral·lelament, l’ajuda humanitària haurà de començar a arribar de manera regular a totes les localitats assetjades a Síria, que juntament amb la reducció de la violència ha estat una condició perquè l’oposició siriana es reincorpori a les negociacion de pau afavorides per l’ONU.

Kerry va descriure el resultat de mesos de negociacions entre equips militars i diplomàtics d’ambdós països com un pla que pot convertir-se en “un punt d’inflexió” per a Síria, després de cinc anys i mig de guerra civil que ha deixat aproximadament 400.000 morts. El secretari d’Estat nord-americà va assegurar que aquest acord és el de major abast que s’ha aconseguit fins ara i que Washington està convençut que Rússia té la capacitat de pressionar el règim de Bashar al-Assad per aturar el conflicte i negociar una sortida política.

Dels acords inèdits assolits ahir es va destacar el fet que les forces governamentals no podran efectuar missions de combat aèries on els grups de l’oposició estan presents. I una altra de les peces claus serà el front comú que s’obrirà a partir d’ara per lluitar contra el jihadisme. Les dues potències mundials han acordat que un cop s’hagin respectat set dies de la treva es posarà en marxa un centre de supervisió conjunta i començaran a compartir informació d’intel·ligència.

De la seva banda, l’enviat especial de l’ONU per Síria, Staffan de Mistura, va celebrar l’acord i va dir que si es respecta i l’ajuda humanitària comença a dur a les àrees assetjades les negociacions polítiques es podran reprendre.



DAMASC ACCEPTA EL PACTE PERÒ L'OPOSICIÓ ÉS ESCÈPTICA

El govern sirià va acceptar les condicions recollides en l’acord d’alto el foc pactat entre els Estats Units i Rússia que entrarà en vigor demà, segons va informar l’agència oficial siriana SANA citant fonts coneixedores del cas. Les fonts van indicar que l’objectiu d’aquesta iniciativa és “arribar a una solució política a la crisi de Síria”. De la seva banda, l’oposició política va ser més continguda i es va mostrar escèptica davant de l’acord. “Haurem d’esperar per veure si el règim i els seus aliats russos respecten realment aquest alto el foc”, va indicar Dpa Samir al-Nashar, de la Coalició Nacional Siriana. “No confiem en el règim perquè ha violat amb massa freqüència altres promeses de treva”, hi va afegir el mateix representant.