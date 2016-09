El govern força la renúncia de José Manuel Soria al Banc Mundial

L’extitular d’Indústria comunica la decisió al secretari d’Estat d’Economia després de la que considera una “desproporcionada” utilització política del cas

Actualitzada 07/09/2016 a les 07:06

Redacció Madrid

L’exministre espanyol d’Indústria José Manuel Soria va presentar ahir la seva renúncia a la candidatura per al lloc de director executiu del Banc Mundial (BM) en una carta enviada al secretari d’Estat d’Economia, Íñigo Fernández de Mesa. Així ho van assegurar fonts del govern, que hi van afegir que en la seva missiva Soria explica que la renúncia es produeix a petició del mateix executiu per la “desproporcionada” utilització política que s’ha fet de la seva designació. L’antic titular d’Indústria assenyala que pren la decisió malgrat no estar ni imputat, ni investigat, ni condemnat per cap instància, ni inhabilitat per a l’exercici del càrrec.

La candidatura de Soria per al Banc Mundial va ser anunciada divendres passat després de la segona votació fallida per a la investidura de Mariano Rajoy com a president del govern i cinc mesos després que el polític renunciés al seu càrrec de ministre en funcions, després de l’aparició del seu nom en els papers de Panamà. Aquests documents vinculaven diversos negocis de la seva família amb societats en paradisos fiscals, si bé el ministre es va veure obligat a deixar el càr­rec després de les contradictòries explicacions que durant una setmana va estar donant sobre l’afer.

Després de l’anunci de la proposta de Soria pel BM, el govern va tancar files en la defensa de l’exministre, de qui recordava que, al marge de la seva carrera política, és funcionari de l’Estat i té dret a optar a un lloc d’aquestes característiques. No obstant això, alguns dirigents del PP com Alberto Núñez Feijoo, Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre s’han sumat els últims dies a les dures crítiques de l’oposició.

D’altra banda, PSOE i Podem es van congratular de la notícia, però van advertir que la decisió no lliura el govern de donar explicacions al Congrés per les “mentides que amagava aquest nomenament”. Ja abans de la renúncia, tots dos partits havien demanat la compareixença urgent del ministre d’Economia en funcions, Luis de Guindos, davant el ple del Congrés, no en comissió, per informar sobre el nomenament.