El PP referma Rajoy com a candidat a la investidura i als possibles comicis

El president en funcions defensa el “dret” a seguir intentant conformar govern sobre la base de l’acord subscrit amb Ciutadans

Actualitzada 04/09/2016 a les 07:13

Redacció Madrid

El president del PP, Mariano Rajoy, va defensar ahir el “dret” a seguir intentant conformar un govern sobre la base de l’acord d’investidura subscrit amb Ciutadans el 28 d’agost, per la qual cosa s’ha compromès al comitè executiu del seu partit a treballar per “preservar i mantenir la seva vigència”. Amb aquest objectiu, Rajoy es va posar en contacte divendres a la nit amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, després de la segona votació d’investidura fallida i que el polític taronja donés l’acord per liquidat, va revelar la secretària general, María Dolores de Cospedal, després la reunió del comitè.

El PP va refermar sense fissures Rajoy com el seu candidat a la investidura “i a les terceres eleccions”, si n’hi ha, i va assumir que no podrà parlar amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, fins després de les eleccions gallegues i basques del 25 de setembre.

Fonts presents en el conclave, que es va celebrar a porta tancada, van assegurar que Rajoy va fer èmfasi que l’acord amb Ciutadans –que li proporciona el suport de 32 diputats– és “positiu en si mateix, pel seu significat polític i pel seu contingut”.

“Intentaré preservar-lo i mantenir la seva vigència”, va prometre el president en funcions, després de traslladar als dirigents del seu partit que han de defensar el seu dret a governar. “Tenim dret a governar i ho seguirem intentant”, va afirmar el president.

Cap membre del comitè va discrepar ni va obrir cap debat sobre la possibilitat apuntada divendres per Sánchez i Rivera que el PP canviï de candidat, un cop constatat que Rajoy no compta amb la confiança majoritària del parlament.

“Si algú ha de plantejar-se canviar de candidat és el PSOE”, va sostenir a la seva arribada a la seu del PP la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, mentre que el de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera, va deixar clar que ni a Gènova, seu nacional, ni en cap altra seu autonòmica està en qüestió el lideratge de l’actual president.

Cospedal, que va destacar que la reunió es va celebrar en un clima d’“unitat”, “fortalesa”, “ànim” i “enteresa”, va posar èmfasi que els populars tenen la “legitimitat dels vots” que els van donar les urnes el 26 de juny.



ZAPATERO INSTA ELS PARTITS POLÍTICS A ARRIBAR A UN PACTE

Mentre els terminis corren cap a les terceres eleccions al parlament espanyol, l’expresident del Govern del Partit Socialista Obrer Espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va ser qui ahir va instar els partits polítics a arribar a un pacte que desbloquegi la formació de govern, i va reiterar que “pactar no és trair”. Albert Rivera, el líder de Ciutadans, va abundar en la idea que cal intentar-ho “tot” per evitar uns nous comicis, perquè “no hi ha butaca que estigui per sobre del conjunt dels espanyols”, mentre que el diputat d’Units Podem Miguel Ángel Bustamante va defensar que és “el moment” de Pedro Sánchez per formar un govern “progressista” i va prometre que Podem i IU seran “flexibles” si Sánchez diu “sí” a negociar.