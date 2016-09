Rajoy fracassa i Sánchez demana una solució a les “forces del canvi”

El líder socialista s’adreça especialment a C’s i Podem per buscar una via de desbloqueig de la situació política

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va fer ahir una crida a les “forces del canvi” a buscar una solució al bloqueig existent per a la formació d’un nou govern després de certificar-se la investidura fallida de Mariano Rajoy. La segona votació, en la qual el candidat del PP necessitava més vots a favor que en contra, va concloure igual que la de dimecres: 180 vots en contra i 170 a favor.

Va ser en les intervencions prèvies a la votació quan Rajoy i Sánchez es van retreure mútuament voler unes terceres eleccions. El president en funcions creu que aquest és el “desig poc confessable” del líder socialista, i aquest el va acusar igualment que la seva estratègia és tornar a les urnes.

Sánchez va instar el PP a extreure una conclusió de la derrota parlamentària de Rajoy, en la que semblava una invitació a canviar de candidat. Però com que es va mostrar convençut que això no passarà, es va dirigir a les “forces del canvi”, entre les quals s’inclouen Podem i Ciutadans, per buscar junts una “solució a l’embús polític” que viu el país. “Si actuem tots trobarem una solució i no tinguin cap dubte que el grup parlamentari socialista formarà part de la solució”, va assenyalar. Fonts del seu partit van precisar posteriorment que d’aquestes paraules no pot deduir-se que Sánchez s’hagi postulat per encapçalar una alternativa, sinó que desitja una solució col·lectiva que eviti les terceres eleccions.

Però Rajoy està convençut que Sánchez vol que els espanyols acudeixin de nou a les urnes i s’hi va adreçar directament per preguntar-li per què no diu el que pretén en bloquejar un nou govern sense oferir una alternativa viable. A més, li va advertir que les eleccions arribarien tard per fer front a les conseqüències de no tenir un govern, com la manca de pressupostos.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va aprofitar per plantejar al PSOE i a Sánchez que poden estar davant la seva última oportunitat de liderar un govern mitjançant un acord entre tots dos. A més, va demanar als socialistes que no desaprofitin l’ocasió i, si ho fan, que admetin que el que volen són eleccions.

Tant al PP com al PSOE es va dirigir el president de Ciutadans, Albert Rivera, per dir-los que ja no comptin amb el seu partit per a un nou intent d’investidura que no sigui viable, i els va instar a reflexionar per què fracassen els seus candidats. Rivera va demanar també “perdó” en nom de C’s perquè els votants els van donar la seva confiança per “buscar solucions” i no han pogut convèncer els “vells partits” perquè es posin d’acord.



Referèndum a Catalunya

D’altra banda, si el portaveu adjunt d’ERC, Gabriel Rufián, va demanar a Sánchez un referèndum a Catalunya si estigués disposat a intentar la seva investidura, el del PDC, Francesc Homs, va emplaçar el dirigent socialista a prendre la iniciativa. Per la seva banda, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, va animar el PP, PSOE, Podem i Ciutadans a demostrar el seu “patriotisme” desbloquejant la situació sense comptar amb els nacionalistes bascos.

Ara s’obre un compàs d’espera que té com a data límit el 31 d’octubre. Si aleshores cap candidat ha aconseguit la confiança del Congrés, es convocarien eleccions per al 25 de desembre. No obstant això, els diversos grups parlamentaris ja han avançat la seva disposició a un acord per reformar la llei i que aquests comicis no fossin el dia de Nadal.