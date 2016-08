Rousseff insisteix que és innocent i alerta d'un “cop d'Estat” al país

Actualitzada 30/08/2016 a les 07:14

Redacció Brasilia

La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, suspesa de les seves funcions des del maig, va comparèixer ahir al Senat per defensar-se de les acusacions d’haver falsificat els comptes de l’Estat. La mandatària va insistir en la seva innocència i va dir que sent “el gust amarg i aspre de la injustícia”. Davant dels 81 senadors que hauran de decidir si l’aparten definitivament del càrrec, la presidenta va avisar que “no esperin” d’ella un “obsequiós silenci” davant un “cop d’Estat” a favor d’un “govern usurpador”. Rousseff va afirmar que no lluita pel seu mandat “per vanitat o per afecció al poder”, sinó que ho fa “per la democràcia, per la veritat i per la justícia”. Calen dos terços de la cambra alta per expulsar Rousseff definitivament de la presidència. El debat respecte a la decisió que pugui prendre el Senat s’ha intensificat els últims dies.