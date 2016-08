Comencen els funerals d'Estat per les 291 víctimes del terratrèmol

El balanç de víctimes va augmentar ahir en nou persones més, tres de les quals es van trobar en un hotel d’Amatrice

Actualitzada 28/08/2016 a les 07:32

Agències Amatrice

Jornada de dol a Itàlia per les víctimes del terratrèmol. Ahir es van fer els primers funerals d’Estat pels difunts d’Arquata del Tronto al poliesportiu d’Ascoli Piceno, convertit des de divendres en capella ardent. La xifra de víctimes es va elevar ahir a 291, després que es trobessin les restes de nou persones més.

A la cerimònia, amb una trentena de taüts, hi van ser presents el president de la República, Sergio Mattarella, el primer ministre, Matteo Renzi, i altres autoritats. També els familiars i alguns dels milers de socorristes dels equips de rescat.

El bisbe Giovanni d’Ercole va recordar que un dels 35 fèretres era el de la petita Giulia, de 9 anys. El seu cos va protegir la seva germana Giorgia, de 5 anys, un dels últims rescatats amb vida a Pescara del Tronto. També va recordar que el Crist de fusta que presidia la cerimònia va ser recuperat d’una de les esglésies enfonsades. I va animar els familiars dient que les poblacions ara arrasades tornaran a tenir vida i que les esglésies i els pobles seran reconstruïts.



Segon funeral

La majoria dels 35 morts honorats ahir eren de la regió de les Marques. Altres van ser enterrats en cerimònies privades pels seus familiars. I la setmana que ve es faran uns altres funerals oficials per les víctimes de l’altre vessant de la serralada dels Apenins, les que han mort a Accumoli i sobretot a Amatrice, d’on eren la majoria de difunts.

Mentre es realitzaven les cerimònies, els equips de rescat seguien amb la recerca de possibles supervivents, però també amb la de nous cadàvers que encara no han estat recuperats. A Amatrice, la població més gran de les destruïdes pel terratrèmol, els equips de rescat continuen encara buscant entre la runa amb càmeres i aparells d’àudio especials per intentar localitzar supervivents o cadàvers. Però les esperances de trobar algú amb vida s’esvaeixen. L’últim supervivent va ser rescatat dimecres al vespre. En canvi, ahir, encara es van trobar nou cossos, tres dels quals a l’hotel Roma d’Amatrice. A molts pobles, però, ja s’ha deixat de buscar. Dels 291 difunts, 230 són d’Amatrice, 50 d’Arquata i 11 d’Accumoli.



LA LOCALITAT D'AMATRICE JA PENSA EN LA RECONSTRUCCIÓ

Amatrice, la localitat més afectada pels terratrèmols, ja comença a pensar en la reconstrucció. El petit municipi de la província de Rieti presenta una imatge d’absoluta destrucció. Ara es treballa per accelerar la neteja del poble i a retirar la runa per poder obrir noves vies que facilitin el trànsit per les carreteres amagades sota les pedres. Habitualment aquesta població té uns 2.000 habitants, però a l’estiu es converteix en objectiu turístic, per la qual cosa és complicat saber quanta gent hi havia en el moment del terratrèmol. L’alcalde, Sergio Pirozzi, va explicar que estan localitzant espais en diferents pobles per poder instal·lar cases de fusta per tal que els ciutadans puguin començar a refer les seves vides.