El Consell d'Estat francès frena els decrets de prohibició del burquini

La principal instància administrativa suspèn el vet aplicat per Villeneuve Loubet, i crea jurisprudència per als altres municipis amb mesures similars

Actualitzada 27/08/2016 a les 07:14

Redacció París

El Consell d’Estat de França, la màxima instància administrativa del país, va suspendre ahir el vet al burquini a la localitat de Villeneuve Loubet, una decisió que constitueix jurisprudència i podria afectar la trentena de municipis amb decrets similars. La polèmica va sorgir a principis d’agost, quan Cannes va ser el primer ajuntament a prohibir aquest vestit de bany que cobreix completament el cos de la dona i que els seus detractors veuen com una provocació al laïcisme, les normes d’higiene i seguretat.

Gairebé la totalitat de municipis de la Costa Blava, al costat d’altres del nord del país, es van sumar després a aquesta prohibició, que en alguns casos va ser recorreguda per organitzacions com la Lliga de Drets Humans (LDH) o el Col·lectiu contra la Islamofòbia. Aquest va ser el cas de Villeneuve Loubet, una decisió avalada inicialment pel Tribunal Administratiu de Niça, ara rebutjada pel Consell d’Estat.

El dictamen estableix que una mesura d’aquest tipus tan sols pot justificar-se quan quedi demostrada l’amenaça contra l’ordre públic, la qual cosa no és el cas. Per al Consell d’Estat, aquest decret de Villeneuve Loubet contra el burquini era “un afront greu i manifestament il·legal contra les llibertats fonamentals”, que no té fonament i que, per tant, ha estat anul·lat. “Esperem que sigui el final d’una polèmica, una polèmica essencialment política”, va indicar ahir a la sortida de l’audiència l’advocat de la LDH, Patrice Spinosi.

El Consell no estén la seva resolució a la resta del país, però és important perquè podria aplicar-se cada vegada que hi hagi nous recursos contra aquestes prohibicions. Les alcaldies on ja està en marxa el vet al burquini podrien ara suprimir-lo per iniciativa pròpia, per evitar la previsible onada de demandes per part d’organitzacions humanitàries, però l’alerta del Consell d’Estat sobre els riscos contra l’ordre públic deixen la porta oberta al fet que algunes no s’ho plantegin.

“Si la tensió es manté, no ho derogaré perquè el Consell no m’ho sol·licita personalment”, va assegurar Pierre Vivoni, alcalde de la localitat corsa de Sisco, que va aplicar el vet després d’una baralla entre uns joves i algunes famílies d’origen magrebí.



Imatges impactants

La normativa preveia multes de 38 euros, que només s’han imposat en quatre municipis. Malgrat això, la seva aplicació ha deixat imatges impactants per a l’opinió pública. Les fotografies de dues banyistes a Niça i Cannes cobertes amb un mocador i una túnica que van ser obligades per agents a treure’s aquestes peces va provocar la indignació a les xarxes socials i va qüestionar l’abast dels decrets.

El primer ministre Manuel Valls no vol una legislació específica sobre aquest tema però ha donat suport als vets locals al burquini, en contra de la posició d’altres membres de l’executiu, com ara la titular d’Educació, Najat Vallaud-Belkacem. “Fins on s’arribarà per comprovar que una peça s’ajusta als bons costums?”, es va preguntar recentment la ministra, per qui s’està davant “una deriva perillosa per a la cohesió nacional”.

La major part dels municipis on està en vigor la prohibició del burquini estan governats per la dreta, que ha demanat a l’executiu socialista que no deixi els alcaldes “desemparats” en aquesta qüestió.