Actualitzada 26/08/2016 a les 07:15

C’s va donar ahir al PP un ultimàtum de 48 hores per concretar l’acord d’investidura, afirmant que no hi ha entesa en diverses qüestions com el pressupost per a polítiques socials o la reforma de les institucions. El Congrés va acordar que el debat d’investidura comenci dimarts a la tarda amb la intervenció en solitari de Mariano Rajoy. La rèplica dels partits serà l’endemà.