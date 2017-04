El jugador argentí aconsegueix desfer l’empat a dos al temps afegit i suma el gol 500 de la seva carrera

Messi recupera el lideratge Lionel Messi en un moment de la celebració del tercer gol, que va donar el triomf als blaugrana.

Actualitzada 24/04/2017 a les 07:17

Redacció Madrid

L’FC Barcelona es va imposar ahir a la nit al Santiago Bernabéu al Reial Madrid per 2 a 3 en un dels clàssics més emocionants de les dar­reres temporades. L’enfrontament, en què finalment no hi va ser Neymar Júnior, va ser un autèntic espectacle per als aficionats al futbol, ja que tots dos conjunts van jugar a l’atac buscant amb insistència sumar gols. Els primers vint minuts van ser dominats amb claredat pels blancs, que van saber aprofitar les imprecisions de l’eix defensiu blaugrana a l’hora de treure la pilota jugada des del darrere, entre d’altres errors.

Els homes de Zinedine Zidane van poder obrir la llauna amb bones accions de Cristiano Ronaldo i Gareth Bale, qui va haver d’abandonar el terreny de joc lesionat a poc per finalitzar la primera meitat, però que es van topar amb un Ter Stegen que va ser clau i vital per a les aspiracions barcelonistes. A la mitja hora de joc el Madrid va fer el primer obra de Casemiro, que va rematar sol des de dins de l’àrea petita un refús que Sergio Ramos va enviar al pal a passada de Marcelo després d’un córner. Lionel Messi va posar l’empat en el marcador culminant una fantàstica jugada combinativa que va tenir Rakitic com a assistent. El croat va fer una passada a la mitja lluna, que Luis Suárez va deixar passar intel·ligentment, i l’argentí va recollir tot retallant sobre Dani Carvajal i batent Keylor Navas. La segona part va ser semblant als primers 45 minuts, perquè els madridistes van començar collant, però el Barça va reaccionar. Paco Alcácer va tenir a les seves botes l’1 a 2, però el porter costa-riqueny també va estar incommensurable. Va ser el migcampista Ivan Rakitic qui al 73 va fer el segon i va capgirar el lluminós. L’internacional amb Croàcia va fer un xutàs amb el peu esquerre des de la frontal que es va colar per l’escaire i va emmudir el coliseu blanc. A la següent jugada, quan l’FC Barcelona estava crescut i el Madrid un pèl descol·locat, el capità Ramos va ser expulsat amb vermella directa en cometre una entrada perillosa sobre Messi, qui per cert feia sis clàssics que no marcava i mai ho havia fet sota les ordres de Luis Enrique. A cinc per al final, sent 10, James va empatar el duel fent embogir el Bernabéu, però en l’afegit, una altra vegada Messi va fer el 2 a 3 definitiu, sumant així el seu gol 500 amb la samarreta blaugrana i permetent al seu equip tornar a ser el líder de la lliga (amb un partit més) empatat a 75 punts amb el segon.